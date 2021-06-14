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Иркутские спасатели освободили застрявшего в колодце щенка

Общество
Иркутские спасатели освободили застрявшего в колодце щенка
pixabay.com  /  Dokhyi

Иркутск, 14 июня. Сотрудники Западного поисково-спасательного отряда смогли вызволить щенка, провалившегося в глубокий канализационный колодец.

Инцидент, едва не завершившийся гибелью питомца, произошел в городе Тайшет Иркутской области. Местные жители во время прогулки услышали жалобный вой щенка и сообщили об этом спасателям.

На место оперативно выехали три сотрудника МЧС. С помощью альпинистского снаряжения спасатели добрались до пушистого узника и подняли его на поверхность.

Один из участников спасательной операции нашел для щенка временный приют. В скором времени он отвезет питомца к своим родным в деревню.

Жители Якутска спасли новорожденного детеныша косули, они услышали жалобные крики осиротевшего животного во время сбора зеленого лука.

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щенок спасение хорошие новости россии тайшет
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