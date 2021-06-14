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Российский посол допустил визит Путина в Китай до конца 2021 года

Политика
Российский посол допустил визит Путина в Китай до конца 2021 года
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 14 июня. Президент России Владимир Путин может до конца текущего года отправиться с визитом в Китай. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Андрей Денисов.

Осуществление поездки зависит от развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Если темпы распространения инфекции будут иметь устойчивую тенденцию к сокращению, а угрозы роста случаев заражения не будет, вероятность поездки повышается, отметил дипломат в беседе с журналистом китайского издания Global Times.

Ранее Денисов усомнился в способности Вашингтона отдалить Россию от Китая. По его словам, попытки американских властей установить единоличное давление на Пекин обречены на провал.

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путин китай денисов
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