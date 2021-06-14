Брат госпитализированного Владимира Кузьмина рассказал, как музыкант заболел COVID-19

Москва, 14 июня. Брат певца и гитариста Владимира Кузьмина Александр сообщил, как музыкант подхватил коронавирус. По словам члена семьи, Кузьмин находится в больнице под наблюдением лучших врачей.

Как рассказал брат артиста, первые признаки COVID-19 появились у исполнителя во время недавнего концерта, когда Кузьмин пытался сбить высокую температуру, но она никак не снижалась. Александр Кузьмин объяснил, что певец подхватил коронавирус от своей жены Екатерины, которая всегда находилась рядом с супругом на гастролях. Сама женщина, преподающая мастер-классы, заразилась от своих студентов.

«Я знаю, что Вова не любитель посещать всякие общественные места без повода», — отметил брат музыканта.

Александр Кузьмин пожелал певцу скорейшего выздоровления и подчеркнул, что в их семье все долгожители. Брат 66-летнего Владимира Кузьмина не сомневается, что артист справится с болезнью, передает kp.ru.

Госпитализированный музыкант уже рассказал поклонникам о своем состоянии. Кузьмин поспешил успокоить фанатов и отметил, что чувствует себя хорошо, а также старается следовать всем рекомендациям врачей.