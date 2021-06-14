Литве не хватит политического веса на помощь Украине по вступлению в НАТО

Вильнюс, 14 июня. Вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук рассчитывает на помощь Литвы и Польши в получении членства страны в НАТО.

Пресс-служба Рады привела слова Стефанчука о надеждах Киева по вступлению в НАТО. Политик рассчитывает, что власти Литвы и Польши смогут нужным образом воздействовать на руководство Североатлантического альянса, и Украина получит так давно желанный План действий по членству (ПДЧ) в организации. Ранее и президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного принятия страны в НАТО.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с журналистами Baltnews заверил, что поддержка Литвы, если такая и появится, не поможет Украине добиться цели. По его словам, Вильнюс не обладает необходимым политическим весом и не сможет оказать нужного влияние ни на соседей, ни тем более на руководство Альянса. Политолог напомнил, что даже официальные представители США ранее заверяли, что они не решают вопрос о вступлении Незалежной в НАТО. Руководство организации не рассматривает Украину как полноценного члена Альянса, уверен Безпалько.

Ранее сообщалось, что власти Литвы обманывают белорусских высококвалифицированных специалистов для привлечения на работу в страну.