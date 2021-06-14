ЕС и США на саммите намерены заявить о поддержке «нормандского формата»

Брюссель, 14 июня. Представители ЕС и США на предстоящем саммите намерены заявить поддержке «нормандского формата», сообщил представитель ЕС.

Кроме того, согласно предварительной информации, в ходе саммита, который пройдет 15 июня в Брюсселе, Евросоюз и США также скажут о дальнейшей поддержке усилий контактной группы и ОБСЕ по Украине. Такую информацию журналистам сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

«Завтрашний саммит будет возможностью поддержать «нормандский формат», а также усилия в рамках контактной группы и ОБСЕ», — цитирует его слова ТАСС.

Не так давно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит альтернативы «нормандскому формату» для урегулирования ситуации в Донбассе. Французский лидер отметил, что нельзя предпринять ничего более полезного, чем то, что сделано в рамках этого формата.