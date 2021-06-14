Павлюченко поделился прогнозом на матч сборных Шотландии и Чехии

Москва, 14 июня. Бывший нападающий клубов «Спартак» и «Тоттенхэм» Роман Павлюченко озвучил прогноз на матч Чехии и Шотландии, который состоится в рамках группового этапа чемпионата Европы.

Чешская и шотландская сборная встретятся на поле в Глазго 14 июня. Игра начнется в 16:00 по московскому времени. По словам Павлюченко, Шотландия, похоже, находится в хорошей форме, но демонстрирует много ничейных результатов. Шотландцы вряд ли смогут занять хотя бы третье место в группе D, считает футболист.

«По моему мнению, фаворитами являются именно гости. У чехов не самая топовая команда, но она будет посильнее оппонента», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Сборная России пока сыграла один матч в рамках Евро-2020. Национальная команда встретилась на поле с Бельгией и проиграла со счетом 0:3. После матча Артем Дзюба подарил капитанскую повязку семилетней болельщице.