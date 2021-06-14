Пенсионер из Ленобласти «обогатил» телефонных аферистов на 130 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 14 июня. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту аферы. От действий злоумышленников пострадал 72-летний житель Кингисеппского района.

К стражам порядка обратился пенсионер и рассказал, что его «атаковали» звонками с нескольких номеров, в том числе и с кодом Москвы. Собеседники представлялись работниками известного банка. Они заверяли пострадавшего, что на его сбережения посягают мошенники, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленники убедили заявителя «обезопасить» свои накопления путем перечисления на «специальные» счета. После нескольких транзакций пенсионер лишился 130 тысяч рублей.

В Петербурге пожилой гражданин стал жертвой лжебанкиров. Они применили другую схему и незаконно заполучили 600 тысяч рублей.