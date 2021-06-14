Тренер сборной Дании: Мы не должны были играть

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд выступил на пресс-конференции в Копенгагене. Он рассказал, что решение о возобновлении игры с Финляндией после падения Кристиана Эриксена было неверным.

«Оглядываясь назад, я думаю, что в данном случае было неправильно принимать решение между двумя сценариями для игроков. Игроки были в шоковом состоянии, игроки были... они не знали, потеряли ли они своего лучшего друга. И они должны выбрать между этими двумя вещами, я думаю… И у меня такое чувство, что так оно и было. Мы не должны были играть, но я знаю, что это трудно», — рассказал главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд.

В настоящий момент игрок сборной Дании находится в больнице, его состояние стабильно. Однако ни он сам, ни врачи до сих пор не могут назвать причин случившегося.

«У нас нет объяснения тому, что произошло, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Я не видел его вживую. Я увидел это на экране позже, когда этот инцидент уже произошел. Я не сразу понял, когда это произошло. Так что вы видели то же самое, что и я, но пока у нас нет объяснения этому», — пояснил врач сборной Дании Мортен Бозен.

В первом же матче Евро-2020 на поле произошла трагедия: игрок сборной Дании Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание. Прямо на поле врачи реанимировали футболиста, делая ему непрямой массаж сердца. Игрок пришел в себя по дороге в госпиталь. Матч был приостановлен, однако позже было принято решение продолжить игру.