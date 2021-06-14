Увидевший преображение Артека при России украинец убедился в лживости киевских СМИ

Симферополь, 14 июня. Житель Харькова посетил международный детский лагерь «Артек» и восхитился преображениями центра, которые произошли в нем при России.

Житель Украины решил отправиться на отдых в российский Крым. После поездки он поделился со своим армейским товарищем, проживающим в РФ, эмоциями от поездки на полуостров. Его рассказ опубликовали на канале «За пределами ОНЛАЙНА» в «Яндекс.Дзен».

«Только въезжая на территорию лагеря, нас встретил огромный 3D-экран. Как я узнал позже от экскурсовода, подобных нет ни в России, ни в Европе. 120 квадратных метров, которые состоят из 200 тыс. светодиодных элементов!» — сообщил турист.

Также украинца поразило преображение спорткомплекса детского лагеря. По его словам, теперь на нем можно проводить профессиональные матчи известных команд. Кроме того, харьковчанин убедился, что информация об упадке полуострова после воссоединения с Россией является ложью. По его словам, такие новости у него теперь вызывают только смех.

«Теперь невозможно слушать слова СМИ о том, в каком упадке находится Крым, о разочарованном и обманутом местном населении. Ну это действительно вызывает смех», — отметил он.

Также житель Харькова признался, что испытывает белую зависть по отношению к тем детям, которые имеют уникальную возможность отдохнуть в высоко развитом детском лагере. По его словам, от этого ощущения он не сможет избавиться еще долгое время.

Посетивший Калининград турист из Германии также поделился приятными впечатлениями от неожиданной поездки в Россию. Он признался, что был буквально сражен наповал российским городом. Его поразили его транспортная инфраструктура и сохранение истории.