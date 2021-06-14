Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 12:47
12:46
Весь мир
Как отпраздновали в Софии День России. Колонка Владимира Тулина
12:40
Видео
Аппарат для моментальной проверки здоровья появился в Челябинске
12:39
Происшествия
Пропажу дорогой иномарки из автосалона Петербурга обнаружили спустя три дня
12:39
Армия
Корабли ВМФ РФ взяли на сопровождение зашедший в Черное море британский эсминец
12:39
Общество
Варламов отправился в пешую прогулку по Анапе вместе с мэром города
12:38
Политика
Литва назвала время и место проведения следующего саммита НАТО
12:37
Экономика
Пушков оценил намерение Украины получить компенсацию за «СП-2»
12:36
Политика
Председатель ОБСЕ побывала в мариупольском морском порту
12:34
Общество
УФАС и бизнес остановили торги на вывоз медотходов в Прикамье за 685 млн рублей
12:29
Экономика
Эксперт Панушкин: биткоин вырастет до 41 тысячи долларов за сутки
Все новости

Увидевший преображение Артека при России украинец убедился в лживости киевских СМИ

Общество
Увидевший преображение Артека при России украинец убедился в лживости киевских СМИ
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 14 июня. Житель Харькова посетил международный детский лагерь «Артек» и восхитился преображениями центра, которые произошли в нем при России.

Житель Украины решил отправиться на отдых в российский Крым. После поездки он поделился со своим армейским товарищем, проживающим в РФ, эмоциями от поездки на полуостров. Его рассказ опубликовали на канале «За пределами ОНЛАЙНА» в «Яндекс.Дзен».

«Только въезжая на территорию лагеря, нас встретил огромный 3D-экран. Как я узнал позже от экскурсовода, подобных нет ни в России, ни в Европе. 120 квадратных метров, которые состоят из 200 тыс. светодиодных элементов!» — сообщил турист.

Также украинца поразило преображение спорткомплекса детского лагеря. По его словам, теперь на нем можно проводить профессиональные матчи известных команд. Кроме того, харьковчанин убедился, что информация об упадке полуострова после воссоединения с Россией является ложью. По его словам, такие новости у него теперь вызывают только смех.

«Теперь невозможно слушать слова СМИ о том, в каком упадке находится Крым, о разочарованном и обманутом местном населении. Ну это действительно вызывает смех», — отметил он.

Также житель Харькова признался, что испытывает белую зависть по отношению к тем детям, которые имеют уникальную возможность отдохнуть в высоко развитом детском лагере. По его словам, от этого ощущения он не сможет избавиться еще долгое время.

Посетивший Калининград турист из Германии также поделился приятными впечатлениями от неожиданной поездки в Россию. Он признался, что был буквально сражен наповал российским городом. Его поразили его транспортная инфраструктура и сохранение истории.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Увидевший преображение Артека при России украинец убедился в лживости киевских СМИ
турист крым артек детский лагерь
Комментировать
Эксклюзив
Пенсионер из Ленобласти «обогатил» телефонных аферистов на 130 тыс. рублей
Пенсионер из Ленобласти «обогатил» телефонных аферистов на 130 тыс. рублей
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 124878 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 84035 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 75545 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 65340 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 45162 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Рейтинг@Mail.ru