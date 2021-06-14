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Морская пехота Тихоокеанского флота получила новые плавающие БМП-3Ф

Армия
Морская пехота Тихоокеанского флота получила новые плавающие БМП-3Ф
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 14 июня. Десять новых боевых машин пехоты плавающей модификации БМП-3Ф поступили в распоряжение личного состава бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).

Практические занятия по освоению новой боевой техники морскими пехотинцами ТОФ начнутся уже 16 июня на полигоне Бамбурово в Приморье, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«На танкодроме полигона под руководством опытных инструкторов с экипажами проведут занятия по вождению боевых машин по труднопроходимой пересеченной местности с преодолением различных препятствий», — сказано в опубликованном релизе.

Кроме того, морпехи ТОФ проведут боевые стрельбы из штатного вооружения новых бронемашин по различным мишеням, удаленным на дистанцию от 300 до 900 метров, заявили представители Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о проведении крупных учений корабельных группировок ТОФ в акватории Тихого океана. Подробности взаимодействия надводных и подводных сил Тихоокеанского флота в ходе этих учений освещал RT.

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тоф морская пехота бмп-3м
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