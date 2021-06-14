Экипаж лайнера Ryanair не запрашивал разрешения на посадку в Украине

Киев, 14 июня. Украинские власти опровергли информацию о запросе разрешения на посадку «заминированного» самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Как утверждает госпредприятие по обслуживанию воздушного движения в стране, экипаж воздушного судна не запрашивал разрешения на посадку.

Пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Решение о приземлении было принято в связи с поступлением угрозы о минировании судна.

После посадки белорусские правоохранители задержали находившихся на борту основателя Telegram-канала Nexta (запрещен на территории Белоруссии) Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу. Их обвинили в нарушении УК РБ. Протасевич рассказал о своем самочувствии после инцидента.