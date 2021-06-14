Эрмитажный кот Ахилл предсказал победителя матча Словакия — Польша

Санкт-Петербург, 14 июня. Кот-оракул Ахилл, который живет в Эрмитаже, выбрал победителя в матче Польша — Словакия. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Четвероногий оракул — кот Ахилл попытался угадать, национальная команда какой страны — Польши или Словакии — выиграет в матче Евро-2020. Сначала кот Ахилл пристально вглядывался во флаг Словакии. Однако выбрал миску с кормом, которая стояла под польским флагом. Тем самым кот-оракул предрек победу сборной Польши. После предсказания животному вручили паспорт болельщика.

Правильным ли оказался выбор кота Ахилла, станет известно уже в понедельник, 14 июня. Матч Польша — Словакия начнется в 19:00 на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге 14 июня. Пушистый оракул уже доказал свои способности. Перед встречей сборной России с командой Бельгии Ахилл сделал выбор в пользу бельгийцев. Эрмитажный предсказатель буквально вырвался из рук держащей его девушки и нырнул в миску с кормом у флага Бельгии.