Жительница Чувашии ушла из банка с чужими 500 тыс. рублей

Чебоксары, 14 июня. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, в результате которого пожилой чебоксарец лишился 500 тысяч рублей. Предполагаемая похитительница сама пришла в отделение.

В офис финансовой организации пришел 71-летний горожанин, чтобы сделать денежный перевод дочери. Операционистка позвала мужчину. Пенсионер забыл про пакет и пошел к окну, а когда вернулся, то обнаружил пропажу средств.

Позднее выяснилось, что пакет забрала одна из клиенток. Стражи порядка составили на нее ориентировку и разослали в СМИ. После этого 56-летняя жительница Чебоксар сама пришла в полицию. Она заявила, что несколько раз спрашивала у посетителей про принадлежность пакета, а затем забрала его.

Житель Твери случайно оставил без присмотра в супермаркете пакет с лекарствами. Его украла 55-летняя горожанка.