Количество авиарейсов между Москвой и Минском увеличат до 20 в неделю

Минск, 14 июня. Число перелетов между столицами Российской Федерации и Белоруссии увеличивается до 20 рейсов в неделю.

По пять рейсов добавляют авиакомпании «Аэрофлот» и «Белавиа». До этого заявлялось, что между Москвой и Минском будет введено до десяти рейсов, но, таким образом, их число увеличилось. Информацией об этом поделился заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев в эфире «Россия-24».

РФ также возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Возможны и чартерные перелеты в Албанию.