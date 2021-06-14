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Количество авиарейсов между Москвой и Минском увеличат до 20 в неделю

Общество
Количество авиарейсов между Москвой и Минском увеличат до 20 в неделю
Global Look Press  /  MOD Russia

Минск, 14 июня. Число перелетов между столицами Российской Федерации и Белоруссии увеличивается до 20 рейсов в неделю.

По пять рейсов добавляют авиакомпании «Аэрофлот» и «Белавиа». До этого заявлялось, что между Москвой и Минском будет введено до десяти рейсов, но, таким образом, их число увеличилось. Информацией об этом поделился заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев в эфире «Россия-24».

РФ также возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Возможны и чартерные перелеты в Албанию.

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белоруссия москва минск рф перелеты
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