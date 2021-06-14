Кандидаты в президенты Ирана вспомнили на дебатах о проблемах населения

Кандидаты на пост президента Ирана в ходе завершающего раунда дебатов затронули проблемы возвращения в «ядерную сделку» и отмены санкций Запада.

Два предыдущих этапа дискуссий были подвергнуты критике со стороны международных экспертов и иранских государственных деятелей за то, что практически не затрагивали наиболее насущные проблемы страны и не содержали каких-либо программ для их решения. Возможным поводом для этого стало заявление духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи о том, что «внешняя политика не является одной из главных проблем народа».

В этот раз кандидаты немалую часть времени уделили обсуждению возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и санкций со стороны США, введенных в 2018 году экс-президентом Дональдом Трампом.

سومین و آخرین مناظره انتخاباتی ایران در غیاب «دغدغه‌های مردمی» برگزار شد https://t.co/UFZXdbBypD #العربيه_فارسى — العربیه فارسی (@AlArabiya_Fa) June 12, 2021

Позиции сторон

В ходе обсуждений реформист Абдул Насер Хеммати, бывший глава иранского Центробанка, подверг резкой критике противников «ядерной сделки», заявив, что проводимая ими политика лишь станет причиной дополнительных санкций. Также он подчеркнул, что сторонники «жесткой линии» не желают отмены этих ограничений, которые приносят им прибыль внутри страны, и выступил за вступление Ирана в Целевую группу по финансовым мероприятиям (FATF) для обеспечения прозрачности экономики страны.

همتی: مردم، نگذارید ۲۸ خرداد به ۲۸ مرداد تبدیل شود



پوشش زنده سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ : https://t.co/c7SqPo6rUf pic.twitter.com/o52cJwruHH — euronews فارسی (@euronews_pe) June 12, 2021

В ответ консерватор Ибрагим Раиси, являющийся наиболее сильным кандидатом на предстоящих выборах, заявил, что он будет оставаться сторонником «ядерной сделки», равно как и любого другого государственного соглашения. Однако он подчеркнул, что для эффективной их реализации необходимо «сильное» правительство, каковым администрация умеренного президента Хасана Роухани не являлась.

Коснувшись FATF, он сказал, что не поддерживает присоединение к Группе, которая не гарантирует «интересы нашей страны».

Федеральное агентство новостей /

Кандидаты от жесткой линии, бывший главный переговорщик по ядерной программе Саид Джалили, и экс-главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, заявили, что их потенциальные правительства «заставят врага сожалеть» о санкциях против Ирана, развивая внутреннее производство для нивелирования их эффекта.

«СВПД — это плохая ставка», — сказал Джалили, в то время как Резаи заявил, что Иран должен «перевернуть стол переговоров или, по крайней мере, ударить по нему», когда США уходят от соглашения и вводят санкции для давления на Иран.

Текущая ситуация на переговорах в Вене

Одновременно с предвыборными дискуссиями, в Вене начался шестой раунд переговоров по возвращению к СВПД. На данный момент стороны придерживаются «челночной дипломатии», так как Иран пока отказывается встретиться напрямую с Вашингтоном.

Ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабии призывал заключить соглашение по данным вопросам до вступления в должность нового президента. Он объяснил это тем, что на выборах ожидается победа сторонников «жесткой линии», с которыми будет намного сложнее достичь консенсуса по этому вопросу.

Федеральное агентство новостей /

Однако пока возвращение к сделке до этого срока кажется маловероятным, что подтвердил после первого заседания шестого раунда переговоров представитель Ирана Аббас Арагчи.

«Я не думаю, что на этой неделе мы сможем прийти к окончательному выводу в Вене», — заявил он.

???? عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رییس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه مذاکرات وین موکول به انتخابات نیست، گفت: «فکر نمی‌کنم ظرف هفته جاری بتوانیم به جمع‌بندی نهایی در وین برسیم.»



سخنان عراقچی پس از آن بیان شد که اولین نشست از ششمین د... pic.twitter.com/6V34bOxAci — kalemehtv (@kalemehtv) June 13, 2021

Также 24 июня заканчивается продление соглашения между Ираном и МАГАТЭ, разрешающее наблюдение за ядерными объектами Исламской Республики. Ранее, 22 мая, истек трехмесячный срок, в ходе которого Агентство должно было добиться отмены ряда антииранских санкций в обмен на доступ к информации с ядерных объектов.

Позже стороны продлили договоренность, чтобы подготовить более благоприятную почву для переговоров по «ядерной сделке».

Реакция населения

Ожидается, что жители страны не будут принимать активное участие в предстоящих выборах. Некоторые опросы показывают явку ниже 40%, что будет самым низким показателем со времен исламской революции 1979 года в стране. По мнению экспертов, причиной является недовольство людей репрессиями по отношению к инакомыслящим в 2018–2019 годах, а также массовая дисквалификация кандидатов от умеренных и реформистских партий.

Показательной является и реакция рядовых граждан Ирана в социальных сетях, например, Twitter, где преобладают насмешливые либо критические отзывы о прошедших дискуссиях.

نشستم مناظره انتخاباتی نگا کردم...

کلا بعنوان یه عضو از جامعه تحت عنوان مردم عادی با پوست و استخون لمس کردم که خر فرض شدم???? — Aliam:) (@alira_ilara97) June 8, 2021

دغدغه‌های مردم، موضوع سومین مناظره انتخاباتی؛

خانواده اي را سراغ داريد كه حداقل يك عضوش دغدغهٔ بورس نداشته باشه؟؟؟ از صداوسيما و كميسيون تبليغات تقاضا داريم موضوع بورس را به عنوان يكي از دغدغه هاي مردم از نامزدها مورد پرسش قرار دهند...#بورس_دغدغه_مردم — mahmoudi _homayoun (@mahmoudihomayo1) June 11, 2021

Прогноз о малом интересе населения к выборам подтверждается неофициальными опросами, показавшими, что трансляцию первых двух раундов предвыборных дебатов посмотрели менее четырех из десяти иранцев.