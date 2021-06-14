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Кандидаты в президенты Ирана вспомнили на дебатах о проблемах населения

Иран
Кандидаты в президенты Ирана вспомнили на дебатах о проблемах населения
Федеральное агентство новостей  / 

Кандидаты на пост президента Ирана в ходе завершающего раунда дебатов затронули проблемы возвращения в «ядерную сделку» и отмены санкций Запада.

Два предыдущих этапа дискуссий были подвергнуты критике со стороны международных экспертов и иранских государственных деятелей за то, что практически не затрагивали наиболее насущные проблемы страны и не содержали каких-либо программ для их решения. Возможным поводом для этого стало заявление духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи о том, что «внешняя политика не является одной из главных проблем народа».

В этот раз кандидаты немалую часть времени уделили обсуждению возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и санкций со стороны США, введенных в 2018 году экс-президентом Дональдом Трампом.

Позиции сторон

В ходе обсуждений реформист Абдул Насер Хеммати, бывший глава иранского Центробанка, подверг резкой критике противников «ядерной сделки», заявив, что проводимая ими политика лишь станет причиной дополнительных санкций. Также он подчеркнул, что сторонники «жесткой линии» не желают отмены этих ограничений, которые приносят им прибыль внутри страны, и выступил за вступление Ирана в Целевую группу по финансовым мероприятиям (FATF) для обеспечения прозрачности экономики страны.

В ответ консерватор Ибрагим Раиси, являющийся наиболее сильным кандидатом на предстоящих выборах, заявил, что он будет оставаться сторонником «ядерной сделки», равно как и любого другого государственного соглашения. Однако он подчеркнул, что для эффективной их реализации необходимо «сильное» правительство, каковым администрация умеренного президента Хасана Роухани не являлась.

Коснувшись FATF, он сказал, что не поддерживает присоединение к Группе, которая не гарантирует «интересы нашей страны».

Кандидаты в президенты Ирана вспомнили на дебатах о проблемах населения
Федеральное агентство новостей  / 

Кандидаты от жесткой линии, бывший главный переговорщик по ядерной программе Саид Джалили, и экс-главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, заявили, что их потенциальные правительства «заставят врага сожалеть» о санкциях против Ирана, развивая внутреннее производство для нивелирования их эффекта.

«СВПД — это плохая ставка», — сказал Джалили, в то время как Резаи заявил, что Иран должен «перевернуть стол переговоров или, по крайней мере, ударить по нему», когда США уходят от соглашения и вводят санкции для давления на Иран.

Текущая ситуация на переговорах в Вене

Одновременно с предвыборными дискуссиями, в Вене начался шестой раунд переговоров по возвращению к СВПД. На данный момент стороны придерживаются «челночной дипломатии», так как Иран пока отказывается встретиться напрямую с Вашингтоном.

Ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабии призывал заключить соглашение по данным вопросам до вступления в должность нового президента. Он объяснил это тем, что на выборах ожидается победа сторонников «жесткой линии», с которыми будет намного сложнее достичь консенсуса по этому вопросу.

Кандидаты в президенты Ирана вспомнили на дебатах о проблемах населения
Федеральное агентство новостей  / 

Однако пока возвращение к сделке до этого срока кажется маловероятным, что подтвердил после первого заседания шестого раунда переговоров представитель Ирана Аббас Арагчи.

«Я не думаю, что на этой неделе мы сможем прийти к окончательному выводу в Вене», — заявил он.

Также 24 июня заканчивается продление соглашения между Ираном и МАГАТЭ, разрешающее наблюдение за ядерными объектами Исламской Республики. Ранее, 22 мая, истек трехмесячный срок, в ходе которого Агентство должно было добиться отмены ряда антииранских санкций в обмен на доступ к информации с ядерных объектов.

Позже стороны продлили договоренность, чтобы подготовить более благоприятную почву для переговоров по «ядерной сделке».

Реакция населения

Ожидается, что жители страны не будут принимать активное участие в предстоящих выборах. Некоторые опросы показывают явку ниже 40%, что будет самым низким показателем со времен исламской революции 1979 года в стране. По мнению экспертов, причиной является недовольство людей репрессиями по отношению к инакомыслящим в 2018–2019 годах, а также массовая дисквалификация кандидатов от умеренных и реформистских партий.

Показательной является и реакция рядовых граждан Ирана в социальных сетях, например, Twitter, где преобладают насмешливые либо критические отзывы о прошедших дискуссиях.

Прогноз о малом интересе населения к выборам подтверждается неофициальными опросами, показавшими, что трансляцию первых двух раундов предвыборных дебатов посмотрели менее четырех из десяти иранцев.

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