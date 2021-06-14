Посол Денисов обрек на провал попытки США отдалить Россию от Китая

Пекин, 14 июня. Соединенные Штаты бессильны, когда речь заходит о развитии и укреплении отношений между Россией и Китаем. Об этом заявил полномочный посол РФ в республике Андрей Денисов.

Вашингтон стремится дестабилизировать сотрудничество между Пекином и Москвой с целью концентрации сил на единоличном давлении на Китай. Своим мнением дипломат поделился во время беседы с журналистом издания Global Times.

Американские власти встревожены из-за нарастающего взаимодействия России с китайскими партнерами. Внимание на это ранее обратил сенатор Алексей Пушков.