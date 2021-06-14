На саммите ЕС — США не будут обсуждать «Северный поток — 2»

Брюссель, 14 июня. Трубопровод «СП-2» не станет темой брюссельского саммита Евросоюза и США, сообщил представитель международного объединения.

Ранее в Евросоюзе заявили, что в ходе переговоров с Вашингтоном будет затронута тема политики в отношении России. Кроме того, участники встречи обсудят вопрос возобновления поездок между ЕС и США.

Ранее стало известно, что представители международного объединения и США встретятся 15 июня в Брюсселе. Американский лидер Джо Байден приедет на саммит в рамках своей первой заграничной поездки.