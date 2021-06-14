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Джокович вручил свою ракетку мальчику, который болел за него в финале «Ролан Гаррос»

Спорт
Джокович вручил свою ракетку мальчику, который болел за него в финале «Ролан Гаррос»
australianopen.com

Париж, 14 июня. Серб Новак Джокович победил в Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос»). Он вручил свою ракетку юному болельщику.

Джокович в финале «Ролан Гарроса» оказался сильнее греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Это уже вторая победа сербского спортсмена на французском чемпионате. В прошлый раз он взял кубок в 2016 году, одолев британца Энди Маррея.

Во время игры с Циципасом Джоковича постоянно поддерживал сидевший на трибуне мальчик. По словам теннисиста, юный болельщик подбадривал его и даже давал советы по тактике.

«Он буквально тренировал меня. Я посчитал, что это очень мило. Так что я решил отдать ракетку», — сказал Новак.

В Twitter-аккаунте «Ролан Гаррос» была опубликована фотография счастливчика, получившего ракетку из рук кумира. Болельщик видел, как нелегко Джоковичу далась победа. Трогательный жест теннисиста довел мальчика до слез.

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теннис ролан гаррос джокович
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