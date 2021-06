Джокович вручил свою ракетку мальчику, который болел за него в финале «Ролан Гаррос»

Париж, 14 июня. Серб Новак Джокович победил в Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос»). Он вручил свою ракетку юному болельщику.

Джокович в финале «Ролан Гарроса» оказался сильнее греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Это уже вторая победа сербского спортсмена на французском чемпионате. В прошлый раз он взял кубок в 2016 году, одолев британца Энди Маррея.

Во время игры с Циципасом Джоковича постоянно поддерживал сидевший на трибуне мальчик. По словам теннисиста, юный болельщик подбадривал его и даже давал советы по тактике.

A moment they will NEVER forget ❤#RolandGarros pic.twitter.com/wa9CUzta0N