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Танковая дивизия ЦВО проведет маневры с «Терминаторами» на Урале

Армия
Танковая дивизия ЦВО проведет маневры с «Терминаторами» на Урале
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Челябинск, 14 июня. Девяностая танковая дивизия Центрального военного округа (ЦВО) задействует в тактических учениях боевые машины БМПТ «Терминатор». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации, учения будут носить исследовательский характер и пройдут на полигоне «Чебаркульский» под Челябинском.

Известно, что в ходе постановочных практических действий экипажи БМПТ отработают применение «Терминаторов» в боевых порядках танковых подразделений и проведут стрельбы в различной тактической обстановке. Отмечается, что мишенями для БМПТ станут огневые средства условного врага, низколетящие воздушные цели и имитация бронетехники противника.

Ранее в горах Западного Саяна прошел завершающий этап совместных тактико-специальных учений подразделений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) и ВС Республики Узбекистан. Маневры спецподразделений проходили с 8 по 11 июня на базе тренировочного центра ЦВО «Ергаки».

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