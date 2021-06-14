Танковая дивизия ЦВО проведет маневры с «Терминаторами» на Урале

Челябинск, 14 июня. Девяностая танковая дивизия Центрального военного округа (ЦВО) задействует в тактических учениях боевые машины БМПТ «Терминатор». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации, учения будут носить исследовательский характер и пройдут на полигоне «Чебаркульский» под Челябинском.

Известно, что в ходе постановочных практических действий экипажи БМПТ отработают применение «Терминаторов» в боевых порядках танковых подразделений и проведут стрельбы в различной тактической обстановке. Отмечается, что мишенями для БМПТ станут огневые средства условного врага, низколетящие воздушные цели и имитация бронетехники противника.

Ранее в горах Западного Саяна прошел завершающий этап совместных тактико-специальных учений подразделений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) и ВС Республики Узбекистан. Маневры спецподразделений проходили с 8 по 11 июня на базе тренировочного центра ЦВО «Ергаки».