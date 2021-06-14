В NI раскрыли секрет российской «суперторпеды» для охоты на подлодки ВМС США

Вашингтон, 14 июня. Российская реактивная торпеда «Шквал» является страшнейшим морским оружием, разработанным инженерами из СССР, считают американские аналитики.

Суперкавитационная подводная ракета ВА-111 «Шквал» имеет гораздо большую скорость, чем классические торпеды, объяснил американский военный эксперт Марк Эпископос в материале для The National Interest, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, подобное оружие стало инструментом Советского Союза для охоты на атомные подводные лодки ВМС Соединенных Штатов. «Шквал» был принят на вооружение ВМФ СССР в 1977 году и оставался под грифом секретности до самого распада советского государства.

Обычные торпеды приводятся в движение благодаря гребным винтам или водометным двигателям, передвигаясь со скоростью около 111 километров в час, тогда как «Шквал» использует твердотопливный ракетный двигатель, позволяющий боеприпасу достигать скорости 370 километров в час, объяснил автор статьи. Он раскрыл секрет этого оружия, который заключается в создании эффекта суперкавитации путем выброса газов из носовой части торпеды, благодаря которому подводная ракета двигается в своеобразном газовом пузыре, испытывая меньшее сопротивление воды.

Советская «суперторпеда» изначально имела лишь ядерную боеголовку, однако позже появились варианты и с обычной боевой частью, отметил Эпископос. Эксперт обратил внимание на то, что в Германии пытались создать специализированную подлодку с подобным вооружением, однако проект так и не был реализован. Он добавил, что в РФ в настоящий момент разрабатывается новая реактивная торпеда «Хищник», которая должна заменить «Шквал», однако информация о ней держится в секрете.

Ранее американские журналисты рассказали о новейшей российской подлодке типа «Ясень-М», которая уже успела вызвать панику в Вашингтоне. По их словам, подобные субмарины являются апофеозом российского инженерного гения, способным нести на борту грозное вооружение.