Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 12:45
12:40
Видео
Аппарат для моментальной проверки здоровья появился в Челябинске
12:39
Происшествия
Пропажу дорогой иномарки из автосалона Петербурга обнаружили спустя три дня
12:39
Армия
Корабли ВМФ РФ взяли на сопровождение зашедший в Черное море британский эсминец
12:39
Общество
Варламов отправился в пешую прогулку по Анапе вместе с мэром города
12:38
Политика
Литва назвала время и место проведения следующего саммита НАТО
12:37
Экономика
Пушков оценил намерение Украины получить компенсацию за «СП-2»
12:36
Политика
Председатель ОБСЕ побывала в мариупольском морском порту
12:34
Общество
УФАС и бизнес остановили торги на вывоз медотходов в Прикамье за 685 млн рублей
12:29
Экономика
Эксперт Панушкин: биткоин вырастет до 41 тысячи долларов за сутки
12:29
Происшествия
В Кузбассе разыскивают проехавшего по могилам вандала
Все новости

В NI раскрыли секрет российской «суперторпеды» для охоты на подлодки ВМС США

Армия
В NI раскрыли секрет российской «суперторпеды» для охоты на подлодки ВМС США
wikipedia.org  /  PD

Вашингтон, 14 июня. Российская реактивная торпеда «Шквал» является страшнейшим морским оружием, разработанным инженерами из СССР, считают американские аналитики.

Суперкавитационная подводная ракета ВА-111 «Шквал» имеет гораздо большую скорость, чем классические торпеды, объяснил американский военный эксперт Марк Эпископос в материале для The National Interest, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, подобное оружие стало инструментом Советского Союза для охоты на атомные подводные лодки ВМС Соединенных Штатов. «Шквал» был принят на вооружение ВМФ СССР в 1977 году и оставался под грифом секретности до самого распада советского государства.

Обычные торпеды приводятся в движение благодаря гребным винтам или водометным двигателям, передвигаясь со скоростью около 111 километров в час, тогда как «Шквал» использует твердотопливный ракетный двигатель, позволяющий боеприпасу достигать скорости 370 километров в час, объяснил автор статьи. Он раскрыл секрет этого оружия, который заключается в создании эффекта суперкавитации путем выброса газов из носовой части торпеды, благодаря которому подводная ракета двигается в своеобразном газовом пузыре, испытывая меньшее сопротивление воды.

Советская «суперторпеда» изначально имела лишь ядерную боеголовку, однако позже появились варианты и с обычной боевой частью, отметил Эпископос. Эксперт обратил внимание на то, что в Германии пытались создать специализированную подлодку с подобным вооружением, однако проект так и не был реализован. Он добавил, что в РФ в настоящий момент разрабатывается новая реактивная торпеда «Хищник», которая должна заменить «Шквал», однако информация о ней держится в секрете.

Ранее американские журналисты рассказали о новейшей российской подлодке типа «Ясень-М», которая уже успела вызвать панику в Вашингтоне. По их словам, подобные субмарины являются апофеозом российского инженерного гения, способным нести на борту грозное вооружение.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В NI раскрыли секрет российской «суперторпеды» для охоты на подлодки ВМС США
россия ссср шквал the national interest торпеда Эпископос
Комментировать
Эксклюзив
Пенсионер из Ленобласти «обогатил» телефонных аферистов на 130 тыс. рублей
Пенсионер из Ленобласти «обогатил» телефонных аферистов на 130 тыс. рублей
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 124878 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 84035 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 75545 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 65340 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 45162 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Рейтинг@Mail.ru