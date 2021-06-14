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Бригада арбитров во главе с Маккели обслужит матч России и Финляндии на Евро-2020

Спорт
Бригада арбитров во главе с Маккели обслужит матч России и Финляндии на Евро-2020
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Москва, 14 июня. Данни Маккели возглавит нидерландскую бригаду арбитров, которая будет обслуживать матч сборных России и Финляндии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча российской и финской команд состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 16 июня. Как сообщается на сайте УЕФА, во время игры помогать Маккели будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Четвертым арбитром станет представитель Румынии Иштван Ковач.

Главным по системе видеопомощи рефери станет голландец Пол ван Букел. Ассистировать ему будут представитель Нидерландов Кевин Блом, а также французы Бенжамен Пажес и Жером Брисар.

В своем первом матче на Евро-2020 Россия встретилась на поле со сборной Бельгии. Россияне проиграли бельгийцам со счетом 0:3. Матч сборных посетило рекордное количество зрителей на чемпионате Европы.

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футбол евро-2020 маккели
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