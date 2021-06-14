Столтенберг заявил об отсутствии точных сроков вступления Грузии и Украины в НАТО

Брюссель, 14 июня. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос членства Украины и Грузии в Альянсе не включен в повестку дня предстоящего саммита в Брюсселе.

По его словам, в НАТО не планируют анонсировать дату вступления Грузии и Украины в Альянс по итогам встречи в столице Бельгии. Он также добавил, что дверь НАТО для Киева и Тбилиси остается открытой, однако точная дата их вступления в Альянс неизвестна.

«Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь», — пояснил Столтенберг.

Стоит отметить, что 10 июня генсек НАТО провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого Столтенберг выразил поддержку реформам на Украине.