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Евросоюз готов обсудить на саммите с США диалог по России

Политика
Евросоюз готов обсудить на саммите с США диалог по России
pixabay.com

Брюссель, 14 июня. Участники саммита Евросоюз — Соединенные Штаты готовы обсудить запуск диалога по России. Об этом высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам.

Саммит ЕС — США запланирован на 15 июня. Он пройдет на территории Бельгии. По словам представителя Европейского союза, мероприятие призвано восстановить отношения между Брюсселем и Вашингтоном.

«Этот саммит будет про возобновление партнерства между Евросоюзом и США. Ожидается, что лидеры определят позитивную повестку на ближайшие годы», — указано в сообщении.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее прибыл в Брюссель для участия в саммите с Евросоюзом.

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