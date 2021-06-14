Евросоюз готов обсудить на саммите с США диалог по России

Брюссель, 14 июня. Участники саммита Евросоюз — Соединенные Штаты готовы обсудить запуск диалога по России. Об этом высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам.

Саммит ЕС — США запланирован на 15 июня. Он пройдет на территории Бельгии. По словам представителя Европейского союза, мероприятие призвано восстановить отношения между Брюсселем и Вашингтоном.

«Этот саммит будет про возобновление партнерства между Евросоюзом и США. Ожидается, что лидеры определят позитивную повестку на ближайшие годы», — указано в сообщении.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее прибыл в Брюссель для участия в саммите с Евросоюзом.