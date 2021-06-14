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Байден обсудит с Эрдоганом на саммите НАТО покупку Турцией российских ЗРК С-400

Армия
Байден обсудит с Эрдоганом на саммите НАТО покупку Турцией российских ЗРК С-400
Global Look Press  /  Doug Mills/Keystone Press Agency

Вашингтон, 14 июня. Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Брюсселе обсудит с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос размещенных в Турции зенитных ракетных комплексов С-400.

Кроме того, Байден в ходе переговоров с президентом Турции намерен затронуть вопрос отношений Анкары с Москвой и Пекином.

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Покупка российских ракетных комплексов спровоцировала кризис в отношениях между Турцией и США. Вашингтон предпринимал активные меры для срыва сделки, призывая Анкару отказаться от приобретения С-400 в пользу американских комплексов Patriot.

Позднее в Белом доме заявили, что США продолжат сотрудничество с Турцией в военной сфере, однако оно будет ограничено из-за поставок российских С-400.

Ранее в Брюсселе заявили, что очередной саммит НАТО с участием Джо Байдена позволит «отремонтировать» Альянс после деятельности экс-президента США Дональда Трампа.

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россия сша турция эрдоган с-400 байден
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