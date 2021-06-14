Генсек НАТО заявил о необходимости увеличить военные расходы стран Альянса

Брюссель, 14 июня. Страны Североатлантического альянса за время саммита должны договориться об увеличении расходов на оборону. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он выразил уверенность в том, что представители государств —членов блока согласуют подобный вопрос, так как это необходимо для укрепления коллективной безопасности.

«Союзники сегодня определят масштабную повестку для НАТО, мы будем делать больше для укрепления коллективной обороны, устойчивости, развития технологий и активизации работы с партнерами, такими как Евросоюз», — отметил Столтенберг.

По его словам, масштабная программа НАТО требует увеличения как военного, так и гражданского бюджетов, а также внесения совместных инвестиций.

До этого генсек Альянса заявил, что атака на космические аппараты НАТО или нападения из внеземного пространства будут приравниваться к агрессии против участников военного блока.