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В Евросоюзе назвали главную цель саммита с США

Политика
В Евросоюзе назвали главную цель саммита с США
 /  Федеральное агентство новостей

Брюссель, 14 июня. Саммит Евросоюза и США запланирован на 15 июня. Встреча призвана запустить процесс нормализации отношений между объединением и американскими властями.

Информацию об этом подтвердил представитель ЕС. Прошедший накануне в Великобритании саммит стран «Большой семерки» положил хорошее начало для восстановления сотрудничества между Брюсселем и Вашингтоном.

В ходе встречи многие представители европейского пространства выразили надежду на перезагрузку отношений США и Евросоюза. Партнерство между сторонами в свое время разрушил уже бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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сша евросоюз саммит
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