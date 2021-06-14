В Евросоюзе назвали главную цель саммита с США

Брюссель, 14 июня. Саммит Евросоюза и США запланирован на 15 июня. Встреча призвана запустить процесс нормализации отношений между объединением и американскими властями.

Информацию об этом подтвердил представитель ЕС. Прошедший накануне в Великобритании саммит стран «Большой семерки» положил хорошее начало для восстановления сотрудничества между Брюсселем и Вашингтоном.

В ходе встречи многие представители европейского пространства выразили надежду на перезагрузку отношений США и Евросоюза. Партнерство между сторонами в свое время разрушил уже бывший глава Белого дома Дональд Трамп.