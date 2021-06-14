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Экс -участник «Дома-2» Никита Уманский попал в больницу с микроинсультом

  /   Обновлено: 14 июня 2021 11:40
Шоу-бизнес
Экс -участник «Дома-2» Никита Уманский попал в больницу с микроинсультом
instagram.com  /  @nikita.umansky

Москва, 14 июня. Звезда «Дома-2» Никита Уманский оказался в больнице с микроинсультом после крестин сына. О своем состоянии экс-участник скандальной телестройки рассказал в Instagram-аккаунте.

Уманский опубликовал в соцсети снимок из больничной палаты и рассказал, что его экстренно госпитализировали. Бывший участник «Дома-2» почувствовал недомогание на крестинах сына Адриана, которые проходили в Ставрополе. По словам Уманского, у него несколько дней жутко болела голова. Кроме того, он заметил, что не может ничего прочесть.

Сначала Уманский не придал особого значения симптомам. Он пил обезболивающее, которое временно глушило головную боль. Однако по приезде в Москву состояние бывшего участника проекта начало ухудшиться. Молодой человек обратился за медицинской помощью. Врачи направили его на МРТ, которое и выявило микроинсульт.

«Микроинсульт может быть связан, в первую очередь, с нервами. Также влияет образ жизни, то есть под угрозой курящие люди и злоупотребляющие алкоголем», — объяснил Уманский.

Сейчас звезда «Дома-2» находится в больнице. По словам Уманского, он чувствует себя гораздо лучше, однако врачи пока не спешат отпускать его домой. Он признался, что этот случай заставил его внимательнее относиться к своему здоровью.

В апреле с микроинсультом госпитализировали Алену Водонаеву. Звездную пациентку в первый же день возмутило отношение персонала, поэтому она сбежала из больницы в одних тапочках.

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здоровье дом-2 инсульт уманский
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