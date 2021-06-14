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Директор звезды «Зимней вишни» Сафоновой опровергла новость о госпитализации актрисы

  /   Обновлено: 14 июня 2021 12:22
Шоу-бизнес
Директор звезды «Зимней вишни» Сафоновой опровергла новость о госпитализации актрисы
Prt Scr youtube.com  /  Кубань 24

Москва, 14 июня. Звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова не заболела COVID-19, сообщила ФАН представительница актрисы. Заслуженной артистке РФ сегодня исполнилось 65 лет. Корреспондент ФАН попытался связаться с Сафоновой, но ее телефон оказался недоступен.

Редакция дозвонилась до директора актрисы, и она сообщила, что у артистки нет никаких проблем со здоровьем. Представительница актрисы опровергла информацию о госпитализации звезды «Зимней вишни» и назвала ложными сообщения об обнаружении у Сафоновой коронавируса.

«Елена Сафонова уже 15 лет не дает интервью. Она COVID-19 не болела и находится не в больнице, а дома», — сказала представительница актрисы.

Фильмография актрисы включает несколько десятков ролей. Самые известные работы — «Зимняя вишня», «С чего начинается Родина», «Дневник доктора Зайцевой», «Принцесса на бобах» и «Москва никогда не спит». В 2011 году она получила звание заслуженной артистки России.

СМИ сообщали, что Елену Сафонову якобы доставили в одну из московских больниц с вирусной пневмонией. При этом анонимные источники отмечали, что тесты на коронавирус еще не сделаны.

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Все новости / Шоу-бизнес / Директор звезды «Зимней вишни» Сафоновой опровергла новость о госпитализации актрисы
актриса звезды Сафонова
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