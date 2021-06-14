Мишустин распорядился повысить зарплаты космонавтов

Москва, 14 июня. Правительство выделило 127,4 млн рублей на повышение окладов российских космонавтов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Получателем значится Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Как говорится в сообщении на сайте кабмина, именно это учреждение выплачивает зарплаты космонавтам.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству заняться улучшением материального обеспечения работников космической отрасли. После этого оклад кандидатов в космонавты вырос с 60,9 тысячи рублей до 129,5 тысячи. Космонавты, в свою очередь, стали получать по 135,8–139,2 тысячи рублей, а инструкторы — до 165,9 тысячи.

Согласно данным Росстата, реальные зарплаты россиян по итогам первого квартала 2021 года выросли на 1,6% в годовом выражении. При этом, как показывает статистика, повышение зарплат несколько замедлилось.