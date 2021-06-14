Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 12:44
12:40
Видео
Аппарат для моментальной проверки здоровья появился в Челябинске
12:39
Происшествия
Пропажу дорогой иномарки из автосалона Петербурга обнаружили спустя три дня
12:39
Армия
Корабли ВМФ РФ взяли на сопровождение зашедший в Черное море британский эсминец
12:39
Общество
Варламов отправился в пешую прогулку по Анапе вместе с мэром города
12:38
Политика
Литва назвала время и место проведения следующего саммита НАТО
12:37
Экономика
Пушков оценил намерение Украины получить компенсацию за «СП-2»
12:36
Политика
Председатель ОБСЕ побывала в мариупольском морском порту
12:34
Общество
УФАС и бизнес остановили торги на вывоз медотходов в Прикамье за 685 млн рублей
12:29
Экономика
Эксперт Панушкин: биткоин вырастет до 41 тысячи долларов за сутки
12:29
Происшествия
В Кузбассе разыскивают проехавшего по могилам вандала
Все новости

Мишустин распорядился повысить зарплаты космонавтов

Экономика
Мишустин распорядился повысить зарплаты космонавтов
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 14 июня. Правительство выделило 127,4 млн рублей на повышение окладов российских космонавтов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Получателем значится Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Как говорится в сообщении на сайте кабмина, именно это учреждение выплачивает зарплаты космонавтам.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству заняться улучшением материального обеспечения работников космической отрасли. После этого оклад кандидатов в космонавты вырос с 60,9 тысячи рублей до 129,5 тысячи. Космонавты, в свою очередь, стали получать по 135,8–139,2 тысячи рублей, а инструкторы — до 165,9 тысячи.

Согласно данным Росстата, реальные зарплаты россиян по итогам первого квартала 2021 года выросли на 1,6% в годовом выражении. При этом, как показывает статистика, повышение зарплат несколько замедлилось.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Мишустин распорядился повысить зарплаты космонавтов
правительство рф космонавты мишустин зарплаты
Комментировать
Эксклюзив
Пенсионер из Ленобласти «обогатил» телефонных аферистов на 130 тыс. рублей
Пенсионер из Ленобласти «обогатил» телефонных аферистов на 130 тыс. рублей
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 124878 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 84035 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 75545 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 65340 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 45162 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Рейтинг@Mail.ru