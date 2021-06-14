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Испытания страшнейшего передового российского оружия напугали журналистов из США

  /   Обновлено: 14 июня 2021 11:40
Армия
Испытания страшнейшего передового российского оружия напугали журналистов из США
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Вашингтон, 14 июня. Учения Вооруженных сил России с применением новейших передовых ракетных комплексов «Ярс» напугали американских журналистов.

Российские инженеры смогли значительно усовершенствовать стратегический ракетный комплекс «Тополь-М», в результате чего появилось совершенно новое страшнейшее оружие — РС-24 «Ярс», отметил аналитик из США Марк Эпископос в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он подчеркнул, что межконтинентальная баллистическая ракета комплекса несет до десяти независимых боеголовок мощностью 300 килотонн каждая.

Командование ВС РФ провело учения в Иркутской области, в которых приняло участие свыше 2000 военнослужащих, напомнил автор материала. Он подчеркнул, что российские войска испытали на маневрах, в том числе, и ракетные комплексы «Ярс». Эпископос сослался на слова представителей Минобороны России, которые рассказали, что в ходе мероприятия ракетчиками отрабатывался вывод техники на огневые позиции с последующей сменой мест дислокации, а также маскировка ракетных комплексов.

Испытания страшнейшего передового российского оружия напугали журналистов из США
mil.ru  / пресс-служба министерства обороны РФ

Стратегический ракетный комплекс «Ярс» может быть как передвижным, так и шахтным, уточнил эксперт. По его словам, из-за высокой мобильности передвижной вариант отследить намного сложнее, чем стационарный, что делает пусковую установку, смонтированную на колесную платформу, гораздо более страшным оружием. Он добавил, что для развертывания и совершения выстрела «Ярсу» требуется всего семь минут, а для наведения МБР используется спутниковая система ГЛОНАСС.

Ранее китайские аналитики назвали ракетный комплекс «Ярс» российским оружием, при помощи которого Москва может одолеть любого врага даже без боя. По их словам, подобное вооружение позволяет эффективно сдерживать потенциальных противников, побеждая без единого выстрела.

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россия испытания ярс ракетный комплекс the national interest Эпископос
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