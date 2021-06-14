Глава НАТО указал на возможный «коллективный ответ» на нападение из космоса

Брюссель, 14 июня. Страны — участницы НАТО подтвердят готовность ответить на космические угрозы, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Атака на космические аппараты Североатлантического альянса или нападения из внеземного пространства будут приравниваться к агрессии против участников НАТО. Такие шаги могут привести к «коллективному ответу», передает его слова ТАСС. Однако организация не намерена «милитаризировать» околоземное пространство, уточнил он.

Столтенберг ранее выступил с предложением причислить космические атаки к нападению на весь Альянс в целом. Подобная инициатива позволит уравнять оборонительные условия на море, суше, космосе и в воздухе, считает он.