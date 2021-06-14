Президент России поздравил Беннета с назначением на пост израильского премьера

Москва, 14 июня. Глава российского государства Владимир Путин в письме обратился к Нафтали Беннету по случаю его вступления в должность нового премьер-министра Израиля.

Президент поздравил политика с назначением, отметив, что надеется на развитие двустороннего эффективного сотрудничества между Москвой и Иерусалимом. Путин напомнил о традиционно дружеских отношениях двух стран.

Результаты взаимодействия соответствуют потребностям народов России и Израиля, говорится в письме. Документ обнародован на официальном сайте Кремля.

Ранее израильский кнессет (парламент) одобрил обновленный состав правительства. Решение принято по итогам выборов, которые состоялись 23 марта.