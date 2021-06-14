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Глава FIBA Ньянг временно оставил свой пост из-за скандала в сборной Мали

Спорт
Глава FIBA Ньянг временно оставил свой пост из-за скандала в сборной Мали
fiba.basketball  /  Международная федерация баскетбола (FIBA)

Женева, 14 июня. Президент Международной федерации баскетбола (FIBA) Хамане Ньянг покинул свой пост из-за скандала в сборной Мали.

Пресс-служба FIBA на официальном сайте сообщила, что Хамане Ньянг временно оставил свой пост. В июне представители организации через газету New York Times получили несколько заявлений о систематических домогательствах в Федерации баскетбола Мали. В соответствии с представленной информацией, Ньянг постоянно игнорировал жалобы юных спортсменок о сексуальных домогательствах со стороны тренеров. Он возглавлял Федерацию баскетбола Мали с 1999 по 2007 год.

Расследованием инцидента занялся канадский специалист по этике Ричард Макларен. Тренеры Амаду Бамбу и Умара Сиссоко временно отстранены от исполнения своих обязанностей.

Ранее Тина Канделаки высказалась о первом поражении сборной Украины на Евро-2020. В матче континентального первенства команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам.

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спорт баскетбол домогательства FIBA Ньянг
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