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Общество
Коронавирус в РФ выявили еще у 13 721 человека
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Коронавирус в РФ выявили еще у 13 721 человека

Общество
Коронавирус в РФ выявили еще у 13 721 человека
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 14 июня. Актуальную статистику о заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в России опубликовали в федеральном оперативном штабе.

Диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки подтвердили еще у 13 721 человека. Все заболевшие находятся под медицинским контролем в 84 регионах страны. Согласно статистике, у 16,2% пациентов не было клинических проявлений COVID-19. Также за последние 24 часа российские медики выписали 8312 человек, поборовших коронавирус.

Эффективным способом защиты от SARS-CoV-2 является вакцинация. Жители Подмосковья, которые получат прививки с 15 по 25 июня, станут участниками розыгрыша квартиры в Серпухове.

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россия коронавирус оперштаб
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