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Приехавший в Калининград немец заявил о желании остаться жить в России

Общество
Приехавший в Калининград немец заявил о желании остаться жить в России
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Калининград, 14 июня. Посетивший Калининград турист из Германии поделился приятными впечатлениями от неожиданной поездки в Россию. Он признался, что был буквально сражен наповал российским городом.

Житель Германии по имени Феликс давно увлекается туризмом. За свою жизнь он посетил несколько крупных городов России. Недавно немец побывал в Калининграде и поделился с русским товарищем впечатлениями от поездки. Его рассказ был выложен на канале «Будни путешественника» в «Яндекс.Дзен».

Феликс признался, что был поражен, до чего Россия и СССР «довели» Калининград за 76 лет. Жителя Германии изумило, что из маленького немецкого городка он превратился в современный и крупный.

«По удобству инфраструктуры Калининград точно входит в пятерку лучших городов России. Я был очень удивлен, что Калининграде уже мало что осталось от Германии», — сообщил турист.

Немец отметил хорошо развитую транспортную систему города, а также большое количество ТЦ и ресторанов. Также Феликс похвалил местные власти за то, что они стараются сохранить историю Калининграда и немецкие достопримечательности. Благодаря этому населенный пункт выглядит «очень необычно и выделяется на фоне остальных городов России».

«Советские здания в Калининграде особо не выделяются, но они и не портят город. Лично я не отказался бы жить в Калининграде, тем более, что цены здесь в разы ниже, чем в Германии», — признался он.

Не так давно поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией. До этого турист был на полуострове восемь лет назад, когда регион принадлежал Украине.

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ссср калининград турист германия немец
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