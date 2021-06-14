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Боец Александр Емельяненко назвал четырех фаворитов Евро-2020

Спорт
Боец Александр Емельяненко назвал четырех фаворитов Евро-2020
Pr Scr instagram.com

Москва, 14 июня. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил своим подписчикам в Instagram угадать, сборная какой страны одержит первенство на Евро-2020.

Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram в разделе Stories тематическую картинку, которую сопроводил опросом. Боец назвал четыре фаворита чемпионата Европы по футболу и предложил подписчикам выбрать, какая команда выиграет турнир.

Спортсмен считает главными претендентами на первенство Англию, Германию, Бельгию и Италию. Несмотря на то что сборная Франции считается одним из главных фаворитов Евро-2020, в списке Александра Емельяненко французов не оказалось.

Многие называют чемпионат Европы-2020 самым непредсказуемым турниром в истории. Спортивные эксперты считают, что, делая прогнозы, необходимо учитывать коронавирус, который может сильно повлиять на расстановку сил. Положительный тест может лишить команды ведущих игроков.

Кандидат политических наук, руководитель образовательного направления «Политология» СЗИУ РАНХиГС Виталий Горохов рассказал, поможет ли коронавирусный протокол избежать распространения инфекции среди футболистов и болельщиков.

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футбол емельяненко чемпионат евро
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