Фантаст из Чечни в третий раз будет добиваться признания его соавтором «Аватара»

Москва, 14 июня. Российский писатель-фантаст Руслан Закриев настаивает, что создатели фильма «Аватар» позаимствовали сюжет из его романа «Тотальная война. Секретное оружие».

Закриев уже третий раз обращается в суд с требованием признать его соавтором фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Следующее заседание назначено на 15 июня. Как рассказал "Известиям" адвокат писателя Дмитрий Казацкер, дело рассмотрит Хамовнический суд. Ранее там отклонили иск российского фантаста, однако это решение было оспорено в Мосгорсуде. Претензии Руслан Закриев направил кинокомпании 20th Century Fox International, которая занималась производством фильма «Аватар».

Писатель заявляет, что создатели картины позаимствовали сюжет его романа «Тотальная война. Секретное оружие». По его словам, в ленте Джеймса Кэмерона использованы целые фрагменты и диалоги из книги. Произведение Закриев опубликовал в 2002 году в открытом доступе на сайте «Проза.ру». Фильм «Аватар» вышел в широкий прокат через семь лет — в 2009 году. Российский фантаст уверен в своей правоте и собирается идти до конца, несмотря на то, что суды уже дважды отклоняли его иск, сообщает сайт 360tv.ru.

Сейчас режиссер Джеймс Кэмерон работает над сиквелом «Аватара». Съемки уже завершены, однако впереди большой этап постпродакшена. Недавно продюсер фильма Джон Ландау показал, как будет выглядеть подводный мир Пандоры, где развернется большая часть сюжета.