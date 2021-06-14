Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 11:17
11:16
Политика
Джилл Байден для встречи с Елизаветой II выбрала костюм в тон галстуку мужа
11:15
Происшествия
Жители нескольких улиц Саратова проведут целый день без воды
11:14
Армия
В Калининградской области пройдут военные учения с комплексами «Искандер-М»
11:14
Спорт
Глава FIBA Ньянг временно оставил свой пост из-за скандала в сборной Мали
11:14
Экономика
Стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку в 73 доллара за баррель
11:14
Шоу-бизнес
Певица Слава объяснила, почему отказалась от участия в «Битве экстрасенсов»
11:12
Происшествия
Свидетель рассказал, что могло произойти с пропавшими детьми на Кубани
11:12
Спорт
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Джейсон Браун совершил каминг-аут
11:11
Экономика
Рост предложения обездвижил цены на аренду жилья в Москве
11:10
Общество
Коронавирус в РФ выявили еще у 13 721 человека
Все новости

В Белом доме заявили о новых стратегиях НАТО для противодействия «российской угрозе»

Армия
В Белом доме заявили о новых стратегиях НАТО для противодействия «российской угрозе»
Global Look Press  /  Zhang Cheng/XinHua

Вашингтон, 14 июня. Североатлантический альянс будет реализовывать новые концепции, которые направлены на противодействие «угрозам» со стороны России, говорится в заявлении Белого дома.

Согласно сообщению пресс-службы, союзники по НАТО намерены взять на себя обязательства по реализации стратегий, которые помогут укрепить оборону Альянса. Данные концепции направлены на противодействие так называемым «угрозам» со стороны РФ и других стран.

Стоит отметить, что данный релиз был опубликован в преддверии саммита НАТО, который должен проходить 14 июня в Брюсселе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО необходимо рассмотреть варианты новой концепции стратегического развития военного блока. Помимо этого он указал, что санкции в отношении России важны и должны продолжать действовать, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Белом доме заявили о новых стратегиях НАТО для противодействия «российской угрозе»
россия сша нато
Комментировать
Эксклюзив
Жители нескольких улиц Саратова проведут целый день без воды
Жители нескольких улиц Саратова проведут целый день без воды
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 122693 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 83608 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 71578 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 64912 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 42657 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Рейтинг@Mail.ru