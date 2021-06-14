В Белом доме заявили о новых стратегиях НАТО для противодействия «российской угрозе»

Вашингтон, 14 июня. Североатлантический альянс будет реализовывать новые концепции, которые направлены на противодействие «угрозам» со стороны России, говорится в заявлении Белого дома.

Согласно сообщению пресс-службы, союзники по НАТО намерены взять на себя обязательства по реализации стратегий, которые помогут укрепить оборону Альянса. Данные концепции направлены на противодействие так называемым «угрозам» со стороны РФ и других стран.

Стоит отметить, что данный релиз был опубликован в преддверии саммита НАТО, который должен проходить 14 июня в Брюсселе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО необходимо рассмотреть варианты новой концепции стратегического развития военного блока. Помимо этого он указал, что санкции в отношении России важны и должны продолжать действовать, передает RT.