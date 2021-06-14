Россия ответит на Sea Breeze 2021 повышенной боевой готовностью

Москва, 14 июня. Вооруженные силы России держат в повышенной боевой готовности. Военные будут внимательно наблюдать за американо-украинскими учениями Sea Breeze 2021 году.

По словам военного эксперта Александра Жилина, российские вооруженные силы обеспечат абсолютную безопасность в регионе. Военные будут мониторить не только общий план учений, которые стартуют 28 июня и продлятся до 10 июля, но и то, как Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны будут их осуществлять.

Он отметил, что России важно понимать алгоритм вероятных провокаций, которые связаны с Крымом и Донбассом, поскольку иного способа предупредить партнеров НАТО, фактически не существует. При этом, Россия также сможет планировать и организовывать свои учения так, чтобы «друзья» осознавали серьезность ответа РФ и его последствия.

«Потому что это вопиющий случай, когда в Черное море заходят корабли, в том числе США, и перебрасываются значительные силы личного состава», — уточнил он.

Жилин выразил мнение, что Запад истерит и боится, когда Россия вместе с Белоруссией проводят на своих территориях аналогичные маневры. При этом все члены Североатлантический Альянс сами не прочь «прижаться» к границе Российской Федерации.

Ранее ФАН сообщил, что американский ракетный эсминец «Лабун» направляется в Черное море для проведения операций «по обеспечению морской безопасности в регионе».