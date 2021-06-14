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Определена самая популярная страна для отдыха россиян летом

Общество
Определена самая популярная страна для отдыха россиян летом
pixabay.com

Никосия, 14 июня. Кипр стал лидером среди стран, куда россияне хотят отправиться на отдых этим летом. Туристов привлекают красивые пейзажи и Средиземное море.

Средний чек покупок по картам в этой стране составил 4840 рублей, отметили аналитики банка «Русский стандарт». К тому же россияне интересуются такими направлениями, как Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это вполне объяснимо, ведь многие страны сейчас закрыты для туристов из РФ.

«В России значительным спросом пользуются туры на море, среди которых лидирует Крым. Средний чек [с начала 2021 года] одной покупки на популярных курортах полуострова в этом году составил 1396 руб.», — пишет ТАСС со ссылкой на данные банка.

Еще у тех, кто любит путешествовать по РФ, пользуется спросом такое направление, как Петербург. Средний чек одной покупки в этом городе составляет 1509 рублей. Туроператоры видят необходимость в развитии на территории РФ системы «все включено». Есть несколько категорий туристов, заинтересованных в ней.

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россия туризм кипр
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