Определена самая популярная страна для отдыха россиян летом

Никосия, 14 июня. Кипр стал лидером среди стран, куда россияне хотят отправиться на отдых этим летом. Туристов привлекают красивые пейзажи и Средиземное море.

Средний чек покупок по картам в этой стране составил 4840 рублей, отметили аналитики банка «Русский стандарт». К тому же россияне интересуются такими направлениями, как Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это вполне объяснимо, ведь многие страны сейчас закрыты для туристов из РФ.

«В России значительным спросом пользуются туры на море, среди которых лидирует Крым. Средний чек [с начала 2021 года] одной покупки на популярных курортах полуострова в этом году составил 1396 руб.», — пишет ТАСС со ссылкой на данные банка.

Еще у тех, кто любит путешествовать по РФ, пользуется спросом такое направление, как Петербург. Средний чек одной покупки в этом городе составляет 1509 рублей. Туроператоры видят необходимость в развитии на территории РФ системы «все включено». Есть несколько категорий туристов, заинтересованных в ней.