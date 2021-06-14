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Жириновский объявил войну американской валюте

  /   Обновлено: 14 июня 2021 11:06
Экономика
Жириновский объявил войну американской валюте
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 июня. Отказ от доллара станет правильным решением для России. Таким мнением поделился депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский убежден, что Россия должна стать примером для других стран и успешно провести дедолларизацию. То есть отказаться от доллара в качестве основной валюты международных расчетов и отдать предпочтение рублю или другим национальным валютам.

«Отказ от доллара правилен, нужно постепенно уходить от этого, но не сразу, чтобы не было обрыва в выполнении договоров. И за нами потянутся другие. <…> Мы заставим всех рассчитываться рублями. Пусть у нас все покупают в рублях и нам продают в рублях», — заявил депутат в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Жириновского, оказать поддержку Москве готов турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил желание вести расчет в рублях на территории всех торговых точек в Турции.

«Пусть у нас все покупают в рублях и нам продают в рублях, но где-то, если требуется, для какой-то части платежей будем использовать национальную валюту тех стран, с которыми мы торгуем», — резюмировал Жириновский.

Ранее Владимир Жириновский предложил продлить детский возраст до 30 лет.

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Все новости / Экономика / Жириновский объявил войну американской валюте
россия доллар рубль
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