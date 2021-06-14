В МИД Ирана заявили о продолжении переговоров по ядерной сделке в Вене

Тегеран, 14 июня. Переговоры по ядерной сделке в Вене не зашли в тупик и продолжаются, но текущий раунд вряд ли будет завершен на этой неделе. Об этом заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По словам дипломата, Соединенные Штаты должны гарантировать, что произошедшее при бывшем президенте США Дональде Трампе не повторится, передает ТАСС.

Ранее Тегеран отверг призыв "Группы семи" о прекращении развития ракетной программы Ирана, так как она не нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2231. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Также сообщалось, что будущий премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал ошибкой рассмотрение и обсуждение ядерной сделки с Ираном.