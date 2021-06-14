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Власти Брюсселя ввели ограничения из-за визита Байдена на саммит НАТО

Политика
Власти Брюсселя ввели ограничения из-за визита Байдена на саммит НАТО
Global Look Press  /  Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Брюссель, 14 июня. Саммит НАТО с участием президента США Джозефа Байдена доставит немало неудобств жителям столицы Бельгии.

В Брюсселе перекрыли дороги и туннели. В городе запретили парковать машины в некоторых местах и закрыли прокат электронных самокатов. Также власти призвали граждан отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт.

Ограничения коснулись жителей домов, мимо которых будет проезжать кортеж Байдена. Граждан обязали не выносить на улицу мусор. Кроме того, власти предупредили о возможном отключении мобильной связи и интернета в момент проезда кортежа, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Джозеф Байден намерен на саммите НАТО поднять вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Политик обменяется с лидерами блока мнениями по поводу переговоров.

Национальная служба новостей ранее сообщала, что на саммите НАТО разработают новую стратегию Альянса. Планы будут учитывать военную и политическую адаптацию объединения с 2014 года.

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сша нато байден
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