Седокова возмутила подписчиков роликом в почти незаметном белье

Москва, 14 июня. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала поклонникам отрывок из своего нового клипа на песню «Прости». Певица предстала перед фанатами в почти незаметном белье.

Знаменитость опубликовала провокационный ролик на своей странице в Instagram. На видео исполнительница позирует в бюстгальтере и трусиках телесного цвета, сидя на полу. При некоторых ракурсах создается впечатление, что на Седоковой вообще нет нижнего белья.

«Нужно было так на Муз-ТВ приходить», — пошутила экс-солистка «ВИА Гры».

Многих подписчиков певицы возмутили такие смелые кадры. По мнению этой части пользователей соцсети, звезда слишком часто появляется перед фанатами практически без одежды.

«Безголосая совсем! Ну что за эстрада сейчас?! Главное — голый зад показать!»; «Она когда-нибудь одетая бывает?! Отписываюсь...»; «Ничего нового. Берет, как всегда, своими коржами», — раскритиковали Седокову комментаторы.

Бывшая солистка «ВИА Гры» замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. Певица намекала, что ей приходилось год содержать супруга после его ухода из клуба «Химки». По словам Седоковой, сейчас Тимма уже нашел работу.