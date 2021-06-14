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Эксперт спрогнозировал исход появления украинских футболистов в Петербурге

Политика
Эксперт спрогнозировал исход появления украинских футболистов в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 июня. На российское телевидении обсудили вопрос появления сборной Украины в Петербурге. По мнению большинства участников эфира на канале «ТВЦ», их появление грозит провокацией.

Украинская сборная и зрители появляются на мероприятиях не просто как фанаты спорта, а как националисты с бандеровскими лозунгами, которые запрещены в России. Соответственно, их появление не сулит ничего хорошего.

Полиции придется арестовывать украинских граждан за их вызывающий вид и поведение, а на Западе это будут транслировать под другим углом, с намерением удобрять посеянные семена русофобии.

Раздувание провокаций в западных СМИ — полюбившееся дело НАТО и ЕС, хвостом следует Украина. И они делают все, чтобы даже на матче обсуждались не результаты игры, а политический аспект. Они надевают футболки, выкрикивают «героям слава» и делают все, что привлечь к себе, как можно больше внимания.

«Я представляю, как в страшном сне, что Украина проходит в следующую стадию, и потом им играть в Санкт-Петербурге», — отметил политический обозреватель Максим Юсин, передат «Полит Навигатор».

По мнению телеведущего Дмитрия Куликова, подобные действия не могут — не должны спускаться с рук и проходить бесследно. Он уточнил, что если спортсмены готовы выходить на поле под нацистскими лозунгами, это значит, что они официально присоединились к нацистскому движению и этого вполне достаточно, чтобы оценить их намерение.

Игроки украинской сборной публично демонстрируют оказание помощи в карательной операции на Донбассе. Кроме того, их символика граничит с гитлеровским коллаборационизмом и присутствует на трибунах.

Ранее ФАН сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский должен продолжить политику «патриотического кретинизма» и запретить футбол на территории страны после решения УЕФА о форме футболистов.

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футбол национализм мяч
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