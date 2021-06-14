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Авиабазу с американскими военными в Ираке атаковал беспилотник

Армия
Авиабазу с американскими военными в Ираке атаковал беспилотник
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Багдад, 14 июня. Ударный беспилотник атаковал военную базу в районе международного аэропорта Багдада, на которой дислоцируются американские силы. Об этом сообщает иракское издание Shafaq news.

Дрон сбросил на территорию базы несколько снарядов. В результате атаки никто не пострадал, материального ущерба военному объекту нанесено не было.

Стоит отметить, что иракские военные объекты, в том числе те, где базируются иностранные контингенты, регулярно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников. В Вашингтоне считают, что за нападениями стоит ряд военизированных шиитских формирований.

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ирак беспилотник багдад
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