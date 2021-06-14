Протесты в Колумбии продолжаются, а экс-президент рассказал, как армия убивала мирных жителей

В Колумбии представители протестующих заморозили переговоры с властями, уличное насилие не прекращается, и ситуация явно зашла в тупик — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о новых убийствах общественных лидеров, ходе протестов и о том, как армия и флот провели успешную операцию против наркотрафика.

Федеральное агентство новостей /

Колумбия в тупике

В Колумбии уже седьмую неделю идут протесты. Переговоры между Национальным забастовочным комитетом и властями заморожены. Тем не менее большая часть демонстраций продолжается, как и прежде — утром и днем довольно мирно, а вот ближе к вечеру нередко перерастают в массовое насилие.

«Так проходит сидячая забастовка в поддержку национальной забастовки в парке Лас-Бандерас на юге Кали».

#AEstaHora Así transcurre el plantón en respaldo al #ParoNacional9J en el parque de Las Banderas, sur de #Cali. pic.twitter.com/wiLg95FRZ8 — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) June 9, 2021

«Столкновения между протестующими и силами безопасности происходят в районе Андрес Санин на востоке Кали».

#NoticiaW | Reportan enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en el barrio Andrés Sanín, oriente de Cali >> https://t.co/AMNglsACd7 pic.twitter.com/VlWwuBaQ24 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 9, 2021

9 июня в городе Кали в результате столкновений между полицейским спецназом ESMAD и протестующими был убит один и ранены девять человек. Во многих случаях протестующие блокируют трассы внутри городов и между ними.

«Дорога, ведущая от Автономного университета к центру города Манисалес, заблокирована».

#NoticiaW | Así está el sector de Fundadores, después de las movilizaciones programadas por el Comité Nacional de Paro en Caldas y en otras regiones del país



Se encuentra bloqueada la vía que desde la U. Autónoma conduce hacia el centro de Manizales >> https://t.co/tbm3iWvODO pic.twitter.com/twhQNADBGd — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 9, 2021

Постоянно блокируются дороги в разных районах столицы Боготы.

#AEstaHora avanza la 'Toma de Bogotá'. Bloqueos se registran en la Carrera 100 con calle 25c por el monumento de los reyes católicos. Otros puntos de protesta son Yomasa, Portal 20 de Julio, Molinos, Parque Nacional, Campiña, 100 con Esperanza y Portal Américas. ???? Milton Díaz. pic.twitter.com/4Z902gtN26 — Diario ADN (@adncolombia) June 9, 2021

Однако чем дальше, тем чаще общенациональная забастовка распадается на отдельные акции протеста, которые не контролируются из единого центра. С одной стороны, это означает большую гибкость и распространение протестов по всей территории страны. С другой, это облегчает властям переговорный процесс с забастовщиками.

К примеру, индейцы из «Регионального совета коренных народов Кауки» (CRIC), которые еще неделю назад заблокировали Панамериканское шоссе, договорились с властями о деблокировании трассы.

«Коренные народы CRIC деблокировали Панамериканское шоссе между Кали и Попаяном».

Indígenas del Cric levantaron bloqueos en la vía panamericana entre Cali - Popayán https://t.co/TDS6OcVidd #VocesySonidos pic.twitter.com/jPi9djeheL — BLU Pacífico (@BLUPacifico) June 10, 2021

Вслед за этим через несколько дней стали поступать сообщения, что в ряде муниципалитетов протестующие самостоятельно деблокируют дороги после переговоров с властями.

«Кали, Флорида и Канделария: муниципалитеты в Валье-дель-Каука, которые сняли блокаду путем диалога с протестующими», — сообщило BluRadio.

#TopBLU Cali, Florida y Candelaria: municipios del Valle que levantaron bloqueos a través del diálogo https://t.co/xoPEByUGR5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 13, 2021

При этом размах протестов ничуть не уменьшается. По официальным данным Министерства обороны Колумбии в стране с 28 апреля по 12 июня произошло 3409 блокад дорог, 2407 маршей, 6852 массовых собраний, 668 протестных мобилизаций и 34 общественных ассамблеи.

Balance general del paro nacional. Cifras del 28 de abril al 12 de junio.



En esta imagen se puede ver el número de actividades relacionadas con las marchas, así como las lamentables afectaciones a la población civil y miembros de la @PoliciaColombia pic.twitter.com/xCrAXHYLCR — Mindefensa (@mindefensa) June 13, 2021

К протестам все чаще присоединяются клубы и организации футбольных болельщиков, что ведет к эскалации конфликта.

#ParoNacional12J Marcha de barras futboleras avanza por la Av Américas con Boyacá.#TeusaradioInforma



???? Diana B pic.twitter.com/eazhRDh0fG — Teusaradio (@Teusaradio) June 12, 2021

Богота становится местом притяжения организованных групп из разных регионов страны. Обусловлено это тем, что в столице полиция пока еще не решается жестоко и с массовыми жертвами разгонять протестующих.

Barras de diferentes ciudades del país se reúnen en Techo para apoyar el Paro Nacional #Bogotá #ParoNacional12J #12J pic.twitter.com/qxTAYlFXCA — Mauricio Vanegas (@Marovaan) June 12, 2021

При этом в ряде городов, например, в Медельине, демонстрации начали сопровождать представители местных властей — они не допускают нападений полиции и стараются добиться проведения мирных протестов.

En el parque de Las Luces, en compañía de la @DefensoriaCol acompañamos y realizamos verificación de un grupo de manifestantes que se movilizarán en el marco del #ParoNacional12J.



Garantizamos el derecho a la protesta social en Medellín. #SomosMediadores pic.twitter.com/rZgzXV4VHM — Personería de Medellín (@personeriamed) June 12, 2021

Согласно отчету правозащитной организации Defender la Libertad, к 12 июня в Колумбии в результате протестов были убиты 78 человек, 1552 человека получили ранения, из них 105 — огнестрельные, 3086 человек были арестованы и 86 человек пропали без вести.

Ситуация зашла в тупик, из которого ни одна из сторон не желает выбираться. Ни власти, ни протестующие не готовы идти на уступки на национальном уровне. Вероятно, лишь вмешательство третьей силы или независимых игроков сможет безболезненно сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Новые убийства

9 июня рядом с городом Ла Эсмеральда, департамент Араука, был убит служащий мэрии и индейский активист Данило Галиндо. Он стал уже 70-м по счету общественным лидером, убитым с начала 2021 года. Неизвестные застрелили его вместе с сыном Давидом Галиндо.

В тот же день в муниципалитете Коринто (департамент Каука) была убита Архенис Ятакуэ — другая индейская активистка и известная местная учительница. Убийство произошло ранним утром, неизвестные подкараулил свою жертву, когда она со своим мужем садилась на мотоцикл. Оба они были убиты несколькими выстрелами из пистолета.

«Остановите истребление! Учительница из коренных народов Архенис Ятакуэ из резервации Паэс-де-Коринто, Каука, вместе со своим партнером Марселино Ятакуэ Ипиа были убиты. Убийство произошло у въезда в муниципалитет».

¡Que pare el exterminio! Fue asesinada la profesora y Autoridad Indígena Argenis Yatacué del resguardo Páez de Corinto, Cauca, junto a su compañero Marcelino Yatacué Ipia. Los hechos ocurrieron en la entrada del municipio. #ParoNacional9J pic.twitter.com/mMJdYwAzCL — Heidy Sánchez Barreto ???????? (@heidy_up) June 9, 2021

Региональный совет коренных народов Каука (CRIC), который принимает участие в колумбийских протестах, осудил очередные убийства. С начала этого года в департаменте были убиты десять общественных лидеров, полиция по традиции практически ничего не предпринимала. По словам представителя CRIC, они насчитали 22 атаки на мирное население Кауки, восемь массовых убийств, 16 атак и 23 угрозы атаковать индейцев в их резервациях, а также угрозы убийств 32-м лидерам общественных организаций.

Кроме того, членам 43-х общественных организаций поступали угрозы коллективной расправы.

В правозащитной организации Indepaz уверены, что власти воспользовались протестами в Колумбии, чтобы окончательно дистанцироваться от проблем коренного населения. Индейцы постоянно подвергается насилию со стороны наркокартелей, наркополитических группировок и диссидентов из FARC, которые захватывают их земли, сражаясь за доступ к более удобным маршрутам экспорта кокаина. Власти просто покинули эти территории, и вся Колумбия сжалась до «цивилизованных» мест, где власти способны осуществлять контроль.

Экс-президент подтвердил массовые убийства

Бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выступил 11 июня перед Комиссией правды и примирения. Его показания касались практики falsos positivos — массовых убийств мирных жителей, которых армия после выдавала за партизан из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) или «Армии национального освобождения» (ELN).

По словам Сантоса, который был министром обороны в 2006-2009 годах в правительстве президента Альваро Урибе, долгое время он не верил слухам об убийствах. Однако в середине 2008 года солдат Джон Фреди Ортис подробно рассказал перед ним и рядом генералов армии об убийствах, которые были совершены колумбийским батальоном «Калибио», где он служил. Это произошло после того как его отец Айкардо Ортис был убит солдатами батальона. Потом его обрядили в форму FARC, нацепили на него рацию и выдали за опасного партизана.

По словам Сантоса, только после этого случая он стал предпринимать действия для прекращения таких убийств: организатор многих случаев falsos positivos командир батальона полковник Вильсон Рамирес Седеньо был в 2008 году уволен из армии и предстал перед судом. Его приговорили к 37 годам тюрьмы. При этом, по словам экс-президента Сантоса, сам Альваро Урибе никак не отреагировал на инцидент.

Global Look Press / Danny Alveal Aravena / ZUMAPRESS.com

После его показаний председатель Комиссии Франсиско де Ру заявил, что Альваро Урибе должен публично просить прощения у всех жертв за преступления, которые творила армия во время его президентства. Он отметил, что эти случаи — свидетельство ярко выраженной «корпоративной культуры», которая позволяет покрывать любые просчеты армии, полиции и властей. Чиновников уводят от ответственности, считая «своими» людьми, которых нельзя сдавать ни при каких условиях.

Даже после 13 лет расследований колумбийское общество не имеет точных данных о том, что происходило в 2000-е годы, когда у власти стоял Урибе. Если Колумбия хочет разобраться и преодолеть свое жесткое прошлое, вероятно, единственный путь — полный отказ от наследства ультраправого президента, пересмотр его дел и политики государства. Такое будет возможно только после того, как Урибе посадят в тюрьму и начнется обстоятельное расследование в отношении всего его окружения, включая действующего президента Ивана Дуке. Но сомнительно, что это произойдет в ближайшее время — даже если в 2022 году на выборах президента победит левая оппозиция.

ВМС Колумбии перехватили 4,5 тонны кокаина

Колумбийский флот совместно с коллегами из спецслужб Коста-Рики, Панамы и США провел четыре операции, в результате которых удалось изъять 4479 кг кокаина.

Преследуя катер в прибрежных водах панамской провинции Колон, местные правоохранители по наводке колумбийских коллег сумели захватить 1848 килограммов кокаина. Вторую операцию авиация ВМС Панамы проводила совместно с подразделениями из США и Колумбии. Рядом с панамским островом Исла-Гранде была перехвачена лодка, перевозившая 620 килограммов кокаина.

«Благодаря разведывательной информации от армии Колумбии, в совместных операциях с колумбийскими властями нам удалось изъять 4 479 кг кокаина, которые доставлялись на быстроходных катерах в Коста-Рику».

Gracias a información de inteligencia de @ArmadaColombia, en desarrollo de operaciones marítimas, @SENANPanama ???????? y @seguridadcrc ????????incautaron 4 479 kg de cocaína que eran transportados a bordo de lanchas tipo go fast hacia Costa Rica.#CounterDrugOps

????https://t.co/4hLy6qbyQS pic.twitter.com/1p04bmnETf — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) June 9, 2021

Третья операции проводилась также в водах панамской провинции Колон — было перехвачено судно, перевозившее 570 килограммов кокаина. Наконец, четвертая операция проводилась непосредственно в водах Коста-Рики. Там было задержано судно, перевозившее 1441 килограммов кокаина.

Федеральное агентство новостей /

Власти Панамы и Коста-Рики задержали 11 человек, среди которых было восемь колумбийцев, один уроженец Гондураса и два костариканца. Конечный пункт назначения наркотиков выясняется.

Несмотря на подобные успешные операции колумбийских силовиков, ситуация с производством кокаина в стране продолжает ухудшаться. Согласно данным ООН, Колумбия сумела в 2020 году уменьшить посевы коки на 7% — до 148 тысяч гектаров. Однако наркокартели сумели поднять объемы производства кокаина до 1228 тонн продукции в год, — это больше, чем в «до-пандемическом» 2019-м, когда было произведено 1137 тонн.

Власти Колумбии проигрывают борьбу с наркобаронами, которым удается децентрализовать свой бизнес, подключить к нему партнеров из Мексики и нарастить производительность нарколабораторий.