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Протесты в Колумбии продолжаются, а экс-президент рассказал, как армия убивала мирных жителей

Латинская Америка
Протесты в Колумбии продолжаются, а экс-президент рассказал, как армия убивала мирных жителей
Федеральное агентство новостей  / 

В Колумбии представители протестующих заморозили переговоры с властями, уличное насилие не прекращается, и ситуация явно зашла в тупик — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о новых убийствах общественных лидеров, ходе протестов и о том, как армия и флот провели успешную операцию против наркотрафика.

Протесты в Колумбии продолжаются, а экс-президент рассказал, как армия убивала мирных жителей
Федеральное агентство новостей  / 

Колумбия в тупике

В Колумбии уже седьмую неделю идут протесты. Переговоры между Национальным забастовочным комитетом и властями заморожены. Тем не менее большая часть демонстраций продолжается, как и прежде — утром и днем довольно мирно, а вот ближе к вечеру нередко перерастают в массовое насилие.

«Так проходит сидячая забастовка в поддержку национальной забастовки в парке Лас-Бандерас на юге Кали».

«Столкновения между протестующими и силами безопасности происходят в районе Андрес Санин на востоке Кали».

9 июня в городе Кали в результате столкновений между полицейским спецназом ESMAD и протестующими был убит один и ранены девять человек. Во многих случаях протестующие блокируют трассы внутри городов и между ними.

«Дорога, ведущая от Автономного университета к центру города Манисалес, заблокирована».

Постоянно блокируются дороги в разных районах столицы Боготы.

Однако чем дальше, тем чаще общенациональная забастовка распадается на отдельные акции протеста, которые не контролируются из единого центра. С одной стороны, это означает большую гибкость и распространение протестов по всей территории страны. С другой, это облегчает властям переговорный процесс с забастовщиками.

К примеру, индейцы из «Регионального совета коренных народов Кауки» (CRIC), которые еще неделю назад заблокировали Панамериканское шоссе, договорились с властями о деблокировании трассы.

«Коренные народы CRIC деблокировали Панамериканское шоссе между Кали и Попаяном».

Вслед за этим через несколько дней стали поступать сообщения, что в ряде муниципалитетов протестующие самостоятельно деблокируют дороги после переговоров с властями.

«Кали, Флорида и Канделария: муниципалитеты в Валье-дель-Каука, которые сняли блокаду путем диалога с протестующими», — сообщило BluRadio.

При этом размах протестов ничуть не уменьшается. По официальным данным Министерства обороны Колумбии в стране с 28 апреля по 12 июня произошло 3409 блокад дорог, 2407 маршей, 6852 массовых собраний, 668 протестных мобилизаций и 34 общественных ассамблеи.

К протестам все чаще присоединяются клубы и организации футбольных болельщиков, что ведет к эскалации конфликта.

Богота становится местом притяжения организованных групп из разных регионов страны. Обусловлено это тем, что в столице полиция пока еще не решается жестоко и с массовыми жертвами разгонять протестующих.

При этом в ряде городов, например, в Медельине, демонстрации начали сопровождать представители местных властей — они не допускают нападений полиции и стараются добиться проведения мирных протестов.

Согласно отчету правозащитной организации Defender la Libertad, к 12 июня в Колумбии в результате протестов были убиты 78 человек, 1552 человека получили ранения, из них 105 — огнестрельные, 3086 человек были арестованы и 86 человек пропали без вести.

Ситуация зашла в тупик, из которого ни одна из сторон не желает выбираться. Ни власти, ни протестующие не готовы идти на уступки на национальном уровне. Вероятно, лишь вмешательство третьей силы или независимых игроков сможет безболезненно сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Новые убийства

9 июня рядом с городом Ла Эсмеральда, департамент Араука, был убит служащий мэрии и индейский активист Данило Галиндо. Он стал уже 70-м по счету общественным лидером, убитым с начала 2021 года. Неизвестные застрелили его вместе с сыном Давидом Галиндо.

В тот же день в муниципалитете Коринто (департамент Каука) была убита Архенис Ятакуэ — другая индейская активистка и известная местная учительница. Убийство произошло ранним утром, неизвестные подкараулил свою жертву, когда она со своим мужем садилась на мотоцикл. Оба они были убиты несколькими выстрелами из пистолета.

«Остановите истребление! Учительница из коренных народов Архенис Ятакуэ из резервации Паэс-де-Коринто, Каука, вместе со своим партнером Марселино Ятакуэ Ипиа были убиты. Убийство произошло у въезда в муниципалитет».

Региональный совет коренных народов Каука (CRIC), который принимает участие в колумбийских протестах, осудил очередные убийства. С начала этого года в департаменте были убиты десять общественных лидеров, полиция по традиции практически ничего не предпринимала. По словам представителя CRIC, они насчитали 22 атаки на мирное население Кауки, восемь массовых убийств, 16 атак и 23 угрозы атаковать индейцев в их резервациях, а также угрозы убийств 32-м лидерам общественных организаций.

Кроме того, членам 43-х общественных организаций поступали угрозы коллективной расправы.

В правозащитной организации Indepaz уверены, что власти воспользовались протестами в Колумбии, чтобы окончательно дистанцироваться от проблем коренного населения. Индейцы постоянно подвергается насилию со стороны наркокартелей, наркополитических группировок и диссидентов из FARC, которые захватывают их земли, сражаясь за доступ к более удобным маршрутам экспорта кокаина. Власти просто покинули эти территории, и вся Колумбия сжалась до «цивилизованных» мест, где власти способны осуществлять контроль.

Экс-президент подтвердил массовые убийства

Бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выступил 11 июня перед Комиссией правды и примирения. Его показания касались практики falsos positivos — массовых убийств мирных жителей, которых армия после выдавала за партизан из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) или «Армии национального освобождения» (ELN).

По словам Сантоса, который был министром обороны в 2006-2009 годах в правительстве президента Альваро Урибе, долгое время он не верил слухам об убийствах. Однако в середине 2008 года солдат Джон Фреди Ортис подробно рассказал перед ним и рядом генералов армии об убийствах, которые были совершены колумбийским батальоном «Калибио», где он служил. Это произошло после того как его отец Айкардо Ортис был убит солдатами батальона. Потом его обрядили в форму FARC, нацепили на него рацию и выдали за опасного партизана.

По словам Сантоса, только после этого случая он стал предпринимать действия для прекращения таких убийств: организатор многих случаев falsos positivos командир батальона полковник Вильсон Рамирес Седеньо был в 2008 году уволен из армии и предстал перед судом. Его приговорили к 37 годам тюрьмы. При этом, по словам экс-президента Сантоса, сам Альваро Урибе никак не отреагировал на инцидент.

Протесты в Колумбии продолжаются, а экс-президент рассказал, как армия убивала мирных жителей
Global Look Press  / Danny Alveal Aravena / ZUMAPRESS.com

После его показаний председатель Комиссии Франсиско де Ру заявил, что Альваро Урибе должен публично просить прощения у всех жертв за преступления, которые творила армия во время его президентства. Он отметил, что эти случаи — свидетельство ярко выраженной «корпоративной культуры», которая позволяет покрывать любые просчеты армии, полиции и властей. Чиновников уводят от ответственности, считая «своими» людьми, которых нельзя сдавать ни при каких условиях.

Даже после 13 лет расследований колумбийское общество не имеет точных данных о том, что происходило в 2000-е годы, когда у власти стоял Урибе. Если Колумбия хочет разобраться и преодолеть свое жесткое прошлое, вероятно, единственный путь — полный отказ от наследства ультраправого президента, пересмотр его дел и политики государства. Такое будет возможно только после того, как Урибе посадят в тюрьму и начнется обстоятельное расследование в отношении всего его окружения, включая действующего президента Ивана Дуке. Но сомнительно, что это произойдет в ближайшее время — даже если в 2022 году на выборах президента победит левая оппозиция.

ВМС Колумбии перехватили 4,5 тонны кокаина

Колумбийский флот совместно с коллегами из спецслужб Коста-Рики, Панамы и США провел четыре операции, в результате которых удалось изъять 4479 кг кокаина.

Преследуя катер в прибрежных водах панамской провинции Колон, местные правоохранители по наводке колумбийских коллег сумели захватить 1848 килограммов кокаина. Вторую операцию авиация ВМС Панамы проводила совместно с подразделениями из США и Колумбии. Рядом с панамским островом Исла-Гранде была перехвачена лодка, перевозившая 620 килограммов кокаина.

«Благодаря разведывательной информации от армии Колумбии, в совместных операциях с колумбийскими властями нам удалось изъять 4 479 кг кокаина, которые доставлялись на быстроходных катерах в Коста-Рику».

Третья операции проводилась также в водах панамской провинции Колон — было перехвачено судно, перевозившее 570 килограммов кокаина. Наконец, четвертая операция проводилась непосредственно в водах Коста-Рики. Там было задержано судно, перевозившее 1441 килограммов кокаина.

Протесты в Колумбии продолжаются, а экс-президент рассказал, как армия убивала мирных жителей
Федеральное агентство новостей  / 

Власти Панамы и Коста-Рики задержали 11 человек, среди которых было восемь колумбийцев, один уроженец Гондураса и два костариканца. Конечный пункт назначения наркотиков выясняется.

Несмотря на подобные успешные операции колумбийских силовиков, ситуация с производством кокаина в стране продолжает ухудшаться. Согласно данным ООН, Колумбия сумела в 2020 году уменьшить посевы коки на 7% — до 148 тысяч гектаров. Однако наркокартели сумели поднять объемы производства кокаина до 1228 тонн продукции в год, — это больше, чем в «до-пандемическом» 2019-м, когда было произведено 1137 тонн.

Власти Колумбии проигрывают борьбу с наркобаронами, которым удается децентрализовать свой бизнес, подключить к нему партнеров из Мексики и нарастить производительность нарколабораторий.

Протесты в Колумбии продолжаются, а экс-президент рассказал, как армия убивала мирных жителей
Федеральное агентство новостей  / 

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