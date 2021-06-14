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Милана Тюльпанова рассказала правду о своем избиении

Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова рассказала правду о своем избиении
instagram.com  /  @milana_tulpanova

Москва, 14 июня. Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что ее экс-бойфренд Евгений Чуприна ударил ее кулаком по лицу и заставлял признаваться ему в любви.

Инцидент произошел в конце мая. По словам Тюльпановой, мужчина приехал на своем автомобиле к ее дому и попросил выйти на улицу, чтобы поговорить. Однако диалога у пары не получилось. Он затащил девушку в салон машины, где бил ее и не давал выйти.

Сам Чуприна все отрицает, утверждая, что Милана нарисовала себе следы от побоев. Но экс-жена Кержакова говорит, что все происходило на глазах охранника.

«Синяк настолько сильный, что его видно даже через косметику. Плюс есть свидетель — охранник. Он все видел!» — раскрыла правду Тюльпанова в интервью «Собеседнику».

После развода с Кержаковым Милана в одиночку воспитывает сына Артемия. При этом она неоднократно жаловалась, что алиментов на ребенка не хватает. Девушка показала скриншот с СМС-сообщением о поступлении на ее счет 27,5 тыс. рублей от тренера ФК «Томь». Многомиллионные контракты Кержакова давно в прошлом, поэтому он не может выплачивать большие деньги на содержание сына.

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Все новости / Шоу-бизнес / Милана Тюльпанова рассказала правду о своем избиении
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