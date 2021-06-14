Изрезанный ножом житель Маркса скончался в больнице

Саратов, 14 июня. Сотрудники СК устанавливают личность убийцы 47-летнего жителя города Маркс. Гражданин скончался в медучреждении.

По данным регионального СУ СКР, ночью в больницу из общежития доставили мужчину с ножевыми ранениями шеи, груди, спины и живота. Врачи попытались спасти пострадавшего, но полученные повреждения оказались крайне тяжелыми, он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, выясняются обстоятельства происшествия.

Курсанта одного из ведомственных вузов зарезали в общежитии. По подозрению в преступлении задержана его однокурсница, сообщал сайт 360tv.ru.