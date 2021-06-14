Убыль населения в регионах России оценили в Росстате

Москва, 14 июня. Данные касательно убыли населения в регионах Российской Федерации за 2019 и 2020 год сравнили специалисты Росстата.

Согласно информации, показатель естественной убыли населения в 2020 году вырос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом. Статистику Росстата опубликовало издание РБК. В частности, убыль зарегистрирована в Татарстане, Санкт-Петербурге и Москве.

В некоторых субъектах РФ также отмечен прирост населения. Такая статистка зарегистрирована в Северо-Кавказском федеральном округе. Также прирост наблюдался в Тюменской области и Карачаево-Черкессии.

Количество разводов среди россиян в январе-феврале 2021 года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это подтверждает статистика Росстата.